مسألة حسابية بسيطة تربك عدداً من الناشطين!

تسببت مسألة حسابية بسيطة في إرباك جماعي على موقع “تويتر” مع عدم اتفاق المتابعين على الإجابة، بحسب “ذي صن”.

وحققت المعادلة، التي تبدو بسيطة، انتشارا كبيرا مع إعادة مشاركتها نحو 34 ألف مرة، لوقت كتابة التقرير.

ونشر المستخدم، كي جي شيثام، المعادلة على “تويتر”، قائلا: “مسألة حسابية مضحكة حقا أكثر مما هي غبية: 230 – 220x 0.5”. ثم أضاف أن الإجابة هي “5!”، ولكن الكثير من المستخدمين قالوا إن الجواب هو: 120 وليس “5”.

A maths meme that is actually funny rather than stupid:

Solve carefully!

230 – 220 x 0.5 =

You probably won’t believe it but the answer is 5! #maths

— KJ Cheetham ❄️ #FBPE 🔶 (@kj_cheetham) July 13, 2019