مسألة حسابية بسيطة تربك عدداً من الناشطين!

تسببت مسألة حسابية بسيطة في إرباك جماعي على موقع “تويتر” مع عدم اتفاق المتابعين على الإجابة، بحسب “ذي صن”.

وحققت المعادلة، التي تبدو بسيطة، انتشارا كبيرا مع إعادة مشاركتها نحو 34 ألف مرة، لوقت كتابة التقرير.

ونشر المستخدم، كي جي شيثام، المعادلة على “تويتر”، قائلا: “مسألة حسابية مضحكة حقا أكثر مما هي غبية: 230 – 220x 0.5”. ثم أضاف أن الإجابة هي “5!”، ولكن الكثير من المستخدمين قالوا إن الجواب هو: 120 وليس “5”.

A maths meme that is actually funny rather than stupid:

Solve carefully!

230 – 220 x 0.5 = You probably won’t believe it but the answer is 5! #maths — KJ Cheetham ❄️ #FBPE 🔶 (@kj_cheetham) July 13, 2019

وأثارت التغريدة نقاشا كبيرا لدرجة أن ناشرها الأصلي اضطر إلى كتم الإشعارات، التي تلقاها.

وتتمثل الحيلة في طريقة كتابة، شيثام، للإجابة حيث لم يدرك الكثيرون أن استخدام علامة التعجب في الرياضيات يغيّر من قيمة الرقم. وتشير علامة التعجب بجانب الرقم إلى ضرورة ضربه بكل الأرقام الأقل قيمة منه: في حالة الرقم 5، يجب ضربه بـ 4 و3 و2 و1، وبالتالي فإن الإجابة ليست 5 على الإطلاق، لأن “5!” تساوي 120.

لذا، يجب على المستخدمين أن يكونوا أكثر حرصا في صياغة التغريدات المستقبلية على “تويتر”.