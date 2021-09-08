شبَّه مسؤول في حركة “طالبان” الأفغانية المرأة التي لا ترتدي الحجاب بـ”البطيخ المقطع” في حين ان المرأة التي ترتدي الحجاب هي كالبطيخية السليمة وذلك في محاولة لتبرير موقفهم بفرض الحجاب على النساء.
وقال المسؤول خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة فضائية أفغانية، أن المرأة التي لا ترتدي الحجاب مثل البطيخ والشمام المكشوف، متسائلًا: “هل تشتري شرائح البطيخ والشمام.. أم البطيخ السليم؟”.
جدير بالذكر أن حركة “طالبان” أكدت أنها ستفرض الحجاب على النساء في أفغانستان، ولكنها لن تلزمهن بارتداء البرقع المعروف.
يا خبر اسود هههههههههههههه ؟؟
طلبان راح تحجب البطيخ ههههههههههههه وانا والله تارك البطيخة مكشوفة بالثلاجة هههههههههههههه اروح اقول لها انستري يا ولية عيب هههههههههههههه يعني ما يكفيكم انكم حرمتم الخيار من ان يختلي بالطماطم ويكون الشيطان ثالثهم هههههههههههههه الان تريدون تحجبون البطيخ ؟؟ وبعدين مع من لا يفقهون حديثا ؟؟ عبيطين شكلا ومضمونا من يوم يومهم هههههههههههههههه
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