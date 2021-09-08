شبَّه مسؤول في حركة “طالبان” الأفغانية المرأة التي لا ترتدي الحجاب بـ”البطيخ المقطع” في حين ان المرأة التي ترتدي الحجاب هي كالبطيخية السليمة وذلك في محاولة لتبرير موقفهم بفرض الحجاب على النساء.

وقال المسؤول خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة فضائية أفغانية، أن المرأة التي لا ترتدي الحجاب مثل البطيخ والشمام المكشوف، متسائلًا: “هل تشتري شرائح البطيخ والشمام.. أم البطيخ السليم؟”.

A Taliban official in an interview in Kabul on the importance of Hijab: “Do you buy a sliced melon or an intact melon . Of course the intact one. A woman without Hijab is like a sliced melon ”pic.twitter.com/9lHpQnohyd — Zia Shahreyar l ضیا شهریار (@ziashahreyar) September 6, 2021

جدير بالذكر أن حركة “طالبان” أكدت أنها ستفرض الحجاب على النساء في أفغانستان، ولكنها لن تلزمهن بارتداء البرقع المعروف.