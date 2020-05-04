كشف موقع ” سكاي نيوز ” عن قيام ما لا يقل عن 10 مساجد في المملكة المتحدة بإقامة مشارح مؤقتة بداخلها .

وذلك بسبب وجود عدد كبير من الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في مدن بها نسبة مهمة من المسلمين مثل ( لندن وبرمنغهام ) .

وذكر الموقع أن مساجد هذه المدن غمرت بـطلبات الدفن .. فمساجد برمنغهام بالوقت الحالي تنظم حوالي 25 جنازة إسبوعيا لضحايا الفيروس وهو رقم يتحقق عادة في غضون سنة .

وعلق ” عبيد خان ” متطوع في مسجد غرين لاين بمدينة برمنغهام على ذلك قائلا : ” عادة ما نقيم من 20 إلى 25 جنازة في السنة .. هذا العدد نحققه الآن في أسبوع ” .

وتابع : ” نقيم الآن خمس أو ست جنازات في اليوم بسبب عدد الوفيات الكبير .. كان علينا إحضار توابيت وحاوية ” .

وأصبحت قاعات الصلاة التي تكون مليئة بالمصلين خلال هذه الفترة من السنة مملوءة بالتوابيت .. أما في مواقف السيارات التابعة لهذا المسجد فتم تجهيزها بحاوية مبردة ذات مساحة كبيرة قادرة على تخزين نحو 30 جثة .

وصرح ” سالم أحمد ” رئيس خدمات الرعاية الاجتماعية : ” إنه لأمر محزن.. لم نتصور أبدا أن مسجدنا سيضطر إلى تقديم هذا النوع من الخدمات ” .