“مساج” في دبي كلفه 30 ألف دولار

أحالت النيابة العامة في دبي في دولة الإمارات، امرأتين أفريقيتين إلى محكمة الجنايات، بتهمة احتجاز رجل دون وجه حق، والاعتداء عليه، وتهديده بسكين، وسرقة 100 ألف درهم (30,000 دولار) منه بالإكراه، ثم هربتا، وذلك بعد استدراجه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المجني عليه في بلاغه للشرطة، وفق صحيفة “الإمارات اليوم”، إنه كان يتصفح إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت انتباهه إعلان للمساج، فتواصل مع صاحبته، وكانت الصورة لامرأة جميلة، وطلبت منه الحضور إلى إحدى الشقق، وحين وصل إلى هناك فوجئ بامرأتين مختلفتين كليًا، وبملامح أفريقية، قامتا بالاعتداء عليه، وهددتاه بسكين.

وأضاف أنه عندما طرق الباب فتحت له امرأة سمراء البشرة، عريضة البنية، وقصيرة القامة، ودعته إلى الداخل، فتردد لكنه دخل الشقة، فدفعته امرأة أخرى من الخلف، ووضعت سكينا على رقبته، وقامتا بضربه، وهددتاه بالقتل إذا لم يعطهما كل ما في حقيبته الشخصية، وكان يحمل 100 ألف درهم، فتمت سرقته وتركتاه وغادرتا المكان.

وذكر شاهد من شرطة دبي إنه بعد تحريات تم التوصل لإحدى المتهمتين، في أحد فنادق شارع الشيخ زايد، وألقي القبض عليها، وأبرزت جواز سفر امرأة أخرى، في حين تم ضبط المتهمة الأخرى في مطار دبي، أثناء محاولتها مغادرة الدولة، وأنكرت الواقعة جملة وتفصيلًا، لكن المجني عليه أكد تعرفه بها.