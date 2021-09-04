دعا الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، نساء الخليج للسير على خطى النساء في لبنان ومصر ممن خرجن في تظاهرات يطالبن فيها بالزواج بدون مهر لحل أزمة العنوسة نتيجة ارتفاع المهور بشكل عام.

وكتب الجارالله في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “في لبنان قامت مظاهره تدعوا للزواج بدون مهر المظاهره اللبنانيه تلتها مظاهره في مصر لنفس الطلب زواج بدون مهر وهي مظاهرات يفترض أن تندلع عندنا في دول الخليج”.

في لبنان قامت مظاهره تدعوا للزواج بدون مهر المظاهره اللبنانيه تلتها مظاهره في مصر لنفس الطلب زواج بدون مهر وهي مظاهرات يفترض أن تندلع عندنا في دول الخليج ليس هذا هو المهم نريد مظاهرات نسائيه حاميه وصادقه تطلب تعددالزيجات هنا تكون المعادله مضبوطه والمهرسهل يمكن تدبيره اليس كذالك — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) September 3, 2021

وتابع “ليس هذا هو المهم نريد مظاهرات نسائيه حاميه وصادقه تطلب تعددالزيجات هنا تكون المعادله مضبوطه والمهرسهل يمكن تدبيره اليس كذالك”.

تغريدة الجارالله تأتي بعد تصدر وسم (هاشتاغ) “تزوجني بدون مهر” تويتر” في عدد من الدول العربية حائزاً آلاف التغريدات خلال الأيام الثلاثة الماضية على التوالي.

وقد لاقت هذه الحملة تفاعلا واسعا خاصة من قبل مغردين من الدول العربية، ومن فئة الذكور لا الإناث، عكس مما ذكرته معظم المواقع عن انطلاقه “من قبل اللبنانيات لمحاربة العنوسة” وفق العناوين المتداولة، إضافة إلى عدم دخول الـ”هاشتاغ” قائمة الـ”ترند” في لبنان.