دعا الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، نساء الخليج للسير على خطى النساء في لبنان ومصر ممن خرجن في تظاهرات يطالبن فيها بالزواج بدون مهر لحل أزمة العنوسة نتيجة ارتفاع المهور بشكل عام.
وكتب الجارالله في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “في لبنان قامت مظاهره تدعوا للزواج بدون مهر المظاهره اللبنانيه تلتها مظاهره في مصر لنفس الطلب زواج بدون مهر وهي مظاهرات يفترض أن تندلع عندنا في دول الخليج”.
وتابع “ليس هذا هو المهم نريد مظاهرات نسائيه حاميه وصادقه تطلب تعددالزيجات هنا تكون المعادله مضبوطه والمهرسهل يمكن تدبيره اليس كذالك”.
تغريدة الجارالله تأتي بعد تصدر وسم (هاشتاغ) “تزوجني بدون مهر” تويتر” في عدد من الدول العربية حائزاً آلاف التغريدات خلال الأيام الثلاثة الماضية على التوالي.
وقد لاقت هذه الحملة تفاعلا واسعا خاصة من قبل مغردين من الدول العربية، ومن فئة الذكور لا الإناث، عكس مما ذكرته معظم المواقع عن انطلاقه “من قبل اللبنانيات لمحاربة العنوسة” وفق العناوين المتداولة، إضافة إلى عدم دخول الـ”هاشتاغ” قائمة الـ”ترند” في لبنان.
يا شباب انا من رأي ان لا تتسرعوا ولا تأخذكم شفقة او رحمة بالحلوات هههههههههههه الي صاروا يشحتون رجالة هههههههههههههههه ويخرجون مظاهرات متنازلات عن المهر وقابلات بالتعدد هههههههههههههههه علينا ان نتريث شوي هههههههههههه ونبقى مطنشين هههههههههههههههه فقريبا كل اربعين او خمسين حلوة كعوب يركعن عند اقدامنا ههههههههههههههههه طالبات نوكاح ولو صيغة مؤقت ههههههههههههههه فعلينا ان نستغل الوضع ونراويهم الويل واحوال سودة هههههههههههههه فلطالما اذلونا بغنجهن هههههههههههههه وحان الوقت لنأخذ بثأر من تلك العيون
التي في طرفِها حورٌ اللواتي قتلننا ثم لم يحيين قتلانا !! شخصيا سأتوقف عن ترديد البيت الشعري الذي يقول فيه بشار بن برد : لو كنتُ أعلمُ أَن الحُبَّ يقتلني أعددتُ لي قبلَ أن ألقاكِ أكفانا !!!
وسابدله بشعر عامودي من صناعتي شخصيا ههههههههههههه من البحر الي يودي وما يجيب هههههههههههههههه ساقول فيه : لو كنت اعلم ان الايام ستدور وتنذلين إذلالا ههههههههههه .ما كنت تغزلت بك يا حلوتي يوما ولا كتبت اشعارا ههههههههههههه اني متشقيا بكن ان تظاهرتن او توسلتن فانا مطنش وشامتا وفرحانا هههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟