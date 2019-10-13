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مسلسل تعذيب الأطفال المستمر .. تعذيب أب لطفله في تونس

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تونس صورا توثق جريمة بشعة ارتكبها أب في حق طفله بتعذيه كعقابا له .

وأظهرت الصور قيام الأب بتعليق إبنه بإحدى نوافذ المنزل الحديدية ووثق قدماه بحبل  .

وأثارت هذه الصور جدلا كبيرا بين التونسيين وارتفعت الأصوات المطالبة بمحاسبة الأب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده .

وأكدت السلطات القضائية في تونس على فتح بحث قضائي في المسألة لتبين المذنبين ومحاسبتهم والكشف عن الأسباب التي دفعت إلى عقاب الطفل بهذه الطريقة .

وقالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في بيان لها اليوم الأحدعن قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل .

وكشفت التحريات الأولية أن الأب قد تعمد معاقبة الطفل بالطريقة المشار إليها بسبب مغادرته المنزل دون إذن والديه .

 

 

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