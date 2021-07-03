أقدمت سيدة مصرية مسنة بعلى ضرب زوجها العجوز بالعكاز خلال مشاجرة جرت بينهما ما أدى إلى وفاته. وأمرت نيابة مدينة نصر، بحبس السيدة المسنة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بالتسبب في وفاة زوجها، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وفي التفاصيل، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على السيدة التي كانت وراء قتل زوجها، بعد التعدي عليه بعكاز في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من إحدى المستشفيات، يفيد بوفاة مسن (80 عام)، متأثرًا بإصابته في الرأس وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين من خلال التحريات، وقوع مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزوجته 74 عاما، وتطورت إلى قيام المجني عليه بمحاولة ضربها بالعكاز الخاص به، ولكنها تمكنت من استخلاصه منه وسددت له عدة ضربات على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى، وتم القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.