كشفت تقارير إعلامية عن وقوع مشاجرة بين ” نادين جونسالفين ” والدة لاعب كرة القدم البرازيلي الشهير ” نيمار ” وصديقها الشاب ” تياجو راموس ” .

والتي حدثت بمنزل نادين وانتهت بإصابة تياجو بجروح عميقة في إحدى ذراعيه بسبب زجاج مكسور وتم نقله إلى أحد المستشفيات .

ووفقا لإحدى جارات والدة نيمار في حديث لها لوسائل إعلام برازيلية أكدت أنها سمعت أشخاصا يصرخون ويتناقشون بصوت عال قبل وصول سيارة الإسعاف إلى مقر والدة نيمار السكني في مدينة سانتوس الساحلية البرازيلية .

وأفادت تقارير إعلامية أن راموس خضع لجراحة في يده بسبب قطع عميق فوق كوعه .. وبحسب نادين فإن الإصابة ناجمة عن كسر زجاج إحدى النوافذ .

وفتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا حول الحادث وأفاد كلا من نادين جونسالفين وصديقها بإنه لم يكن هناك أي اعتداء كما زعم البعض وإنه مجرد حادث .

يذكر أن والدة النجم نيمار كانت قد أعلنت ارتباطها بتياجو راموس الذي يبلغ من العمر 22 عاما رغم فارق العمر بينهما على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى ” إنستجرام ” في شهر إبريل الماضى .