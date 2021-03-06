نشرت الإعلامية الإماراتية ” مشاعل الشحي ” صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام بواسطة خاصية الاستوري كشفت من خلالها عن خضوعها لعملية جراحية نتيجة تعرضها لنزيف داخلي في العمود الفقري .

وظهرت مشاعل الشحي في الصورة وهي ترقد على سرير داخل المستشفى فور خروجها من غرفة العمليات بعد خضوعها للعملية الجراحية .

وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد الله طلعت من العملية كان فيني نزيف داخلي في العمود الفقري والحمد الله أنا في تحسن حاليا ” .

وتابعت مشاعل الشحي : ” شكرا وايد لكل اللي سأل عني فعلا حسيت بحنان وتقدير تجاهكم والله يحفظكم يارب من كل شر وسامحوني ” .