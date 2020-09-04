أظهرت لقطات مرعبة لحظة إزالة ثعبان، يبلغ طوله 125 سم، من فم سيدة روسية، والذي دخل الى فمها وهي نائمة بباحة منزلها في قرية ليفاشي في داغستان، وعندما إستيقظت شعرت بتوعك شديد، إضطرها إلى الذهاب إلى المستشفى وتم إنقاذها.
وأخضع الأطباء السيدة إلى التخدير، وأظهرت اللقطات الطبيب وهو يزيل الثعبان، بعد إدخال أنبوب أسفل حلقها.
وأمسكت الممرضة الثعبان وملامح الصدمة على وجهها، وهي تسحبه من فم المرأة، ثم قفزت مفزوعة وسط صرخات الطاقم الطبي، وهم يرون طوله داخل فم المريضة، وبعد ذلك تم إلقاؤه في دلو طبي، ولكن لم يتم تحديد نوعه، وما إذا كان خرج حياً أم ميتاً.
أظهرت لقطات مرعبة لحظة إزالة ثعبان، يبلغ طوله 125 سم، من فم سيدة روسية، والذي دخل الى فمها وهي نائمة بباحة منزلها في قرية ليفاشي في داغستان، وعندما إستيقظت شعرت بتوعك شديد، إضطرها إلى الذهاب إلى المستشفى وتم إنقاذها.
يدخل ثعبان طويل لفمها و هي نايمة و لم تستيقظ ؟؟؟؟؟!!!!!
وايلي هدشي كاع نعاس،، واش هدي كانت ناعسة و الا ميتة؟! ناموسة اذا حطت على أنفي استيقظ على طول !
كاين لي نعاسو ثقيل لو تضربو بمدفع ما يفيق لك هههههه انا نومي خفيف مجرد حركة صغيرة أو صوت خفيف جدا نفيق !
عز الطلب هكذ نسوان ، الراجل يفخذ على راحته ولا هي دارية شنو في الدني .
إذا ما كانت حست دخول الثعبان من فمها من فوق ؟؟ فهل راح تحس على ما اعرف شنو ، حظ زوجها من السما يبدو .
ماذا تقول أنت؟