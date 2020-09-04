أظهرت لقطات مرعبة لحظة إزالة ثعبان، يبلغ طوله 125 سم، من فم سيدة روسية، والذي دخل الى فمها وهي نائمة بباحة منزلها في قرية ليفاشي في داغستان، وعندما إستيقظت شعرت بتوعك شديد، إضطرها إلى الذهاب إلى المستشفى وتم إنقاذها.

وأخضع ​الأطباء​ السيدة إلى التخدير، وأظهرت اللقطات الطبيب وهو يزيل ​الثعبان​، بعد إدخال أنبوب أسفل حلقها.

وأمسكت الممرضة الثعبان وملامح الصدمة على وجهها، وهي تسحبه من فم المرأة، ثم قفزت مفزوعة وسط صرخات الطاقم الطبي، وهم يرون طوله داخل فم المريضة، وبعد ذلك تم إلقاؤه في دلو طبي، ولكن لم يتم تحديد نوعه، وما إذا كان خرج حياً أم ميتاً.







