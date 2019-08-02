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مشاهد “فظيعة”.. لاجئ سوري يقتل ألمانياً بالساطور وسط الشارع.. وأحد السكان يصور الجريمة!

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Syrian Migrant Kills Man With Sword in Broad Daylight

مشاهد "فظيعة".. لاجئ سوري يقتل ألمانياً بالساطور وسط الشارع.. وأحد السكان يصور الجريمة!

أقدم لاجئ على قتل مواطن ألماني بالساطور وسط الشارع في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، بينها موقع صحيفة “بيلد” أن بلاغاً وصل للشرطة من مواطنين خائفين حول وجود رجل يحمل شيئاً يشبه السيف ويقوم بقتل أحد الأشخاص وسط الشارع.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المشتبه به سوري وقد دخل ألمانيا قبل أربع سنوات بهوية مزورة، والضحية رجل ألماني كان يعيش مع السوري في منزل واحد. ولم تعرف بعد دوافع الجريمة.

وتناقل ناشطون تسجيلات مصورة تظهر الجريمة لحظة وقوعها، حيث قوم الجاني بحمل ساطور ويضرب به المغدور وسط الشارع، قبل أن يحاول اللحاق بشخص اقترب من مكان الجريمة.

وانتقدت الشرطة الألمانية انتشار وتناقل المقطع على موقع “تويتر” لما يحتوي على مشاهد “فظيعة”، وطالبت إدارة الموقع بمتابعة التسجيل وحذفه.

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