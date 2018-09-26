مشاهد مرعبة…السيول تلتهم حافلة ركاب في الهند!

رصدت مقاطع فيديو مياه الفيضانات وهي تجرف حافلة ضخمة شمالي الهند، بعد أن تعرضت المنطقة لسقوط أمطار غزيرة ومفاجئة.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وذكرت وكالة “رويترز”، الثلاثاء، أن أمطارا غزيرة سقطت خلال فترة وجيزة على ولاية هيماغل برديش الجبلية، الأمر الذي تسبب في رفع منسوب نهر في المنطقة إلى مستويات خطيرة.

وتظهر اللقطات مياه الفيضانات وقد شكلت نهرا سريع الجريان، وهي تدفع بالحافلة السياحية، وكأنها لعبة صغيرة، في مشهد يعكس قوة هذه الفيضانات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحافلة كانت مركونة حينما باغتتها مياه الفيضانات، الأحد، ولحسن الحظ لم يكن أحد على متنها، مشيرة إلى أن السكان حذروا موظفي الحافلة من خطورة الفيضانات المفاجئة.

المصدر: Skynewsarabia.com