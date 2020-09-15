ثارت تصرفات عدد من المشاهير على رحلة كروز السعودية حالة من الاستياء والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار فيديوهاتهم الموثقة للرحلة. وتصدر هاشتاق #كروز_السعودية تريند تويتر في المملكة، بعد تداول عدد من الفيديوهات للمشاهير على متن الرحلة؛ نظرًا لممارساتهم الساخرة و”الصبيانية” بحسب مغردين.

وأظهرت مقاطع فيديو تصرفات غير لائقة من بعض المشاهير؛ إذ حول أحدهم سرواله إلى “شورت” للسباحة، فيما كان آخر يطلب “حليب شاهي” و”شاهي عدني” بطريقة ساخرة.

من جانبه، قال المغرد “إبراهيم البكيري” تعليقا على الفيديوهات المتداولة: “أتفهم أنه على كبار الموظفين المسوقين مسؤولية تجاه إنجاح حملاتهم وتقديم أرقام وتقارير تثبت ذلك لرؤسائهم”. وأضاف “البكيري”: “ولكن وسائل التسويق ليست محصورة فقط على المؤثرين، هناك أفكار مختلفة ووسائل أخرى، وعلى كل مسوق أن يدرك أن المشاهير إذا دخلوا حملة أفسدوها.. إلا من رحم ربي” بحسب صحيفة “المرصد”.

وكانت سفينة «سلفر سبيريت كروز» قد أطلقت رحلتها الثانيةيوم الأحد، لتجوب محطات سياحية على ساحل البحر الأحمر، على مدار 4 ليالٍ، ضمن موسم «صيف السعودية» (تنفّس) حيث تتجه الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نحو الشمال في مسارين مختلفين، مروراً بشواطئ الرأس الأبيض وأبوعود، والوزيف، والمغارة، والمرسى، وجزيرة الطيور، و«منطقة آثار الجار، والبريكة، نهاية بلسان الرأس الأبيض.

ويتضمن برنامج اليوم الأول حفلتين موسيقيتين يحييهما ماجد المهندس، وعمرو دياب، وفي اليوم الثاني تقام العديد من الأنشطة الترفيهية على متن السفينة، وغيرها في نادي أوريكس الشاطئي على ضفاف الرأس الأبيض، فيما يستكشف الركاب في اليوم الثالث جمال الطبيعة في جزيرة سندالة، وعروضا كوميدية وإبداعات فنية حية، أما اليوم الرابع فخصص للتسوق إلى جانب عشاء فاخر في نهاية الرحلة.