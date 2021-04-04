تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأشخاص من المشرفين على مسجد في ضواحي مدينة برشلونة الأسبانية يطالب بفرض رسوم على من يريد حضور صلاة الجمعة أو صلاة التراويح .

وظهر هذا الشخص في الفيديو وهو يطلب من المصلين دفع 50 يورو لأداء صلاة الجمعة و100 يورو عن كل صلاة تراويح .. مشددا على أن قرار دفع المبالغ المحددة سيشمل الجميع وأنه لا داعي للحضور دون دفع النقود .

وأضاف أنه على المصلين الذين سيقصدون المسجد أن يسجلوا أسماءهم في لوائح متوفرة حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح لبضع مرات لأن المشرفين على المسجد قرروا أن تتم الصلاة على أفواج لا تتجاوز 15 شخصا في الليلة .

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بين المتابعين الذين سخر الكثير منهم من هذا القرار وأعرب البعض عن رفضهم لفرض رسوم على حضور الصلاة داخل المسجد .