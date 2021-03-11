أثار ” مشعل الخالدي ” طليق نجمة تطبيق ” سناب شات ” السعودية ” أميرة الناصر ” حالة من الجدل على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره مؤخرا له كاشفا من خلاله عن شرطه الذي وضعه لأي فتاة ترغب في الزواج منه .

حيث أشارمشعل الخالدي في مقطع الفيديو إلى أن أي فتاة ترغب في الزواج منه عليها أن تدفع مهرًا له كي يوافق على الزواج بها .

فقال : ” اللي تبغى تتزوج مشعل الخالدي تدفع مهر .. انتي تفكري مشعل الخالدي إنسان عادي لا مو إنسان عادي أنا مشعل الخالدي ” .

وهو الأمر الذي عرضه إلى انتقادات من جانب البعض من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي والسخرية من البعض الآخر .. واستنكر النشطاء خروجه للحديث عن هذا الأمر بعد مرور إسبوعين على إعلان طلاقه من أميرة الناصر رسميا وذلك للمرة الثانية .