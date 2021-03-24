انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو صادم لمجموعة من الكلاب التي تعرضت للقتل والتسمم بمكة المكرمة .

وخرجت أمانة مكة المكرمة للرد على ذلك وكشف حقيقة الأمر في بيان لها وفقا لصحيفة ” سبق ” جاء فيه : ” إن المقطع المنتشر لتسميم الكلاب بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢١ م لا يخص أمانة العاصمة المقدسة ولم يحدث في مدينة مكة المكرمة ” .

وتابع : ” نود أن نوضح لكم أن الأمانة ملتزمة بنصوص الشريعة في التعامل مع الكلاب الضالة ونرحب بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان .. ونحن لا نقبل أن يستغل أيٌّ من كان مثل هذه التصرفات الاجتهادية الفردية لتشويه سمعة ومكانة المملكة ” .

وأضاف البيان : ” نشير إلى أن بعض الكلاب الضالة مسعورة وتهاجم المواطنين كما حدث في استراحة مدينة الرياض وعلى الرغم من ذلك فيتم التعامل معها طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية ” .