تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لطفل كاد أن يبتلعه جهاز المشي الرياضي في منزله أثناء لعبه مع شقيقته .

حيث يظهر في المقطع الطفل وشقيقته وهما يلعبان معا وصعدت الأخيرة على الجهاز للوقوف عليه ثم نزلت عنه وتركت شقيقها الذي سقط أثناء اللعب عالقا بشريط السحب الموجود بالجهاز .

ثم سحبه الجهاز لأسفله وكاد أن يبتلعه لولا العناية الألهية التي مكنت الطفل من تحرير نفسه والخروج من أسفل الجهاز .

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا وحثت مالكي أجهزة المشي ” Peloton Tread + ” على التوقف عن استخدامها بعد العديد من الحوادث التي تم فيها شفط الأطفال تحتها وأسفرت عن وفاة واحدة .