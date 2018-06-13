مشهد مأساوي... سائق طار من الشاحنة والسبب حزام الأمان!!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للحظة مروّعة طار خلالها سائق من الشاحنة التي يقودها بعدما ارتطمت بفاصل الطريق.

وبحسب المعلومات، فإن السائق الذي يدعى يوتابونغ هاويلي لم يكن يرتدي حزام الأمان وقد غفا أثناء القيادة في تشونبوري بتايلاند.

ونتيجة لذلك، فقد طار الرجل البالغ من العمر 39 عاماً من الشاحنة باتجاه الخط المعاكس له. وقد نقل هاويلي الى المستشفى حيث توفي متأثراً بجراحه بعد ساعات عدة.

وتقوم الشرطة الآن بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات هذا الحادث المأساوي.

إشارة الى أن سائق السيارة الذي صوّر هذا المشهد المروّع نجا من الموت بعدما انحرف في اللحظة الأخيرة.