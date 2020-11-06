تحوّل يوم هادئ في مشاهدة الحيتان إلى كارثة مرعبة غير متوقعة، بعد أن أقدم الحوت الأحدب على ابتلاع أحد قوارب الكاياك في كاليفورنيا.



فقد أفادت وسائل إعلام أميركية أن مواطنتين هما جولي مكسورلي وليز كوترييل كانتا تتجولان في قارب كاياك قبالة سواحل شاطئ أفيلا بولاية كاليفورنيا عندما ظهر حوت أحدب وابتلع بفمّه الضخم زورقهما في مشهد مخيف وثّقته عدسة أحد رواد الشاطئ.



وبحسب المقطع المصور، كانت المرأتان تجلسان في زورق كاياك أصفر، وسط زوارق اخرى فيما كان ركاب التجديف يستمتعون بمشاهدة الحيتان المسالمة في الماء، وفجأة رفع الحوت الأحدب القارب الأصفر بفمه قبل أن يسقط مرة أخرى في الماء، ويهبط قارب الكاياك الخاص رأسًا على عقب .



ولحسن الحظ، لم يصب احد بأذى وأكّدت بعض المصادر أن الحوت الأحدب لم يبتلع القارب بل رفعه بكل بساطة خارج الماء.





