مصاحف ممزقة وملقاة على الأرض ب ” مكب نفايات ” في المدينة المنورة

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس مقطع فيديو تظهر فيه كمية من المصاحف والملفات الإدارية بمكب للنفايات بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة .

وعلقت وزارة الشئون الإسلامية بأن ذلك فيه ازدراء للمصاحف متوعدة بمحاسبة المتسبب .

وقال الأستاذ ” عبد العزيز بن سعود العسكر ” المتحدث الرسمي لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزارة فور انتشار مقطع الفيديو فتحت تحقيقا مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة خيبر وفق الفيديو الذي أشار فيه الشخص الذي قام بتصويره إلى موقع تلك الواقعة .

وأن الوزير الشيخ الدكتور ” عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ” وجه بضرورة وضع المتسبب في ذلك أمام المساءلة والعقاب ومحاسبته على مخالفة التعليمات وامتهان المصاحف وتعريضها للإهانة والازدراء وانتهاك حرمة كتاب الله عز وجل وإتلاف المستندات الحكومية .