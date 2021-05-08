كشفت مصادر عسكرية أمريكية اليوم السبت عن وجهة جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني ” لونغ مارش 5 بي ” على أراضيها بعد تحديد شمال السودان كوجهة مؤكدة لسقوطه بعد اختراقه المجال الجوي للأرض .

فأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل سقوط صاروخ لونغ مارش 5 بي في آسيا الوسطى طاجيكستان أو تركمانستان مساء اليوم السبت في تمام الساعة 19:30 بتوقيت واشنطن و 23:30 بتوقيت غرينتش .

يذكر أن الصين كانت قد أطلقت في 29 أبريل الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية إلى المدار باستخدام مركبة الإطلاق الثقيل ” لونغ مارش 5 بي ” التي يصل مجموع كتلتها إلى 22 طنا .. لكن المرحلة الثانية من الصاروخ خرجت لاحقا عن السيطرة .