مصادفة غريبة… المباراة الاولى لمصر في كأس العالم في عيد ميلاد محمد صلاح

يستعد المنتخب المصري لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما، إذ سيخوض “الفراعنة” المباراة الأولى أمام الأوروغواي، الجمعة، والذي سيصادف عيد ميلاد النجم المصري محمد صلاح الـ26.

وستخوض مصر مباراتها أمام الأوروغواي، على أرضية الملعب المركزي في مدينة يكايترينبورغ الروسية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى من المونديال.

وستلعب المباراة يوم الجمعة، 15 يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي سيصادف فيه عيد ميلاد صلاح الذي من المتوقع أن يغيب عن اللقاء لعدم تعافيه الكامل من الإصابة وفقا لآخر المؤشرات.

وسيخوض “الفراعنة” بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم بعد نسختي 1934 و1990، بطموح الوصول لدور الـ16 على أقل تقدير للمرة الأولى في تاريخهم.

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب المصري مع السعودية وروسيا وأوروغواي، إذ ستفتتح مصر مبارياتها مع الأوروغواي قبل أن تواجه روسيا والسعودية على التوالي.