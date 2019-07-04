مصدر مطلع يعلق بشأن ما يكتب عن هروب الأميرة “هيا بنت الحسين”

نفت مصادر، اليوم الأربعاء، صحة ما يتم نشره في وسائل الإعلام عن هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بحسب موقع “روسيا اليوم” : إن “حديث البعض بهذا الشأن وصل إلى حد نسج قصص من الخيال الواسع جدًا والمريض عن أموال وهروب بما فيه غاية إساءة فقط”.

و أشار المصدر إلى أن “أي إنسان مهما كان وضعه الاجتماعي، قد يمر بظروف شخصية وعائلية”.

وطالب المصدر الجميع بتوخي الحذر والمنطق، لافتًا إلى أن “الحديث هنا يدور عن أميرة وابنة ملك وأخت ملك، ومن الغريب نسج قصص كهذه”.

وختم المصدر بالقول، إن أية أمور إجرائية تتم وفق القوانين في البلد المختص، مؤكدا أن القصة المثارة ليست موضوع خلاف أصلا.