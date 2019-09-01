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مصرع 24 شخصا جراء انهيار جسر في باكستان خلال حفل زفاف

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أعلن ” إحسان الله حق ” رئيس الدفاع المدني في منطقة كوهستان العليا في باكستان عن وفاة 24 شخصا في حادث سقوط سيارة في نهر إثر انهيار جسر مساء يوم الجمعة الماضي .

ونقلت صحيفة ” Dawn ” في تصريحات له : ” غرق جميع ركاب السيارة وعددهم 24 شخصا من عائلة واحدة عندما انهار الجسر وسقطت السيارة التي تقلهم في النهر ” .

ويعود سبب الحادث إلى الحالة الفنية المتدهورة للجسر الذي لم يتحمل ثقل السيارة المكتظة بالركاب .. بعد تحطم جسر خشبي تحتها لتتناثر بعد ذلك الجثث في مياه النهر .

وعلى الفور تم جمع الجثث من النهر وبدأت الشرطة في التحقيق في ملابسات الحادث .

 

 

 

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