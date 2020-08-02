في واقعة غريبة، جمعت سيدة مصرية بين زوجين فى آن واحد، وخصصت لكل منهما أياماً منفصلة، دون علم الزوج الأول، الذى كانت تقنعه بأنها تتغيب عن المنزل لحجج مختلفة.

وفي تفاصيل الواقعة كما جاءت كما نقلها موقع “اليوم السابع” المصري، فقد كشفت التحقيقات قيام زوجة بالجمع بين زوجين فى آن واحد بتزوير رسمى فى عقود الزواج.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمة “سارة .س”، ربة منزل 21 سنة، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية وهو المآذون “ا .م” في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد الزواج بتاريخ 20 مايو 2019، حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن مثلت أمام الموظف المختص وأمدته بالبيانات اللازمة المراد إثباتها وقررت بخلوها من الموانع الشرعية، على خلاف الحقيقة وذلك لوجود مانع شرعي وهو استمرار علاقتها الزوجية مع زوجها الأول” ف .س ” من يناير 2018.

وأوضحت الأوراق أن زوجها الأول قام بتطليقها بتاريخ يونيو 2019 فقام الموظف المختص بضبط المحرر على هذا الأساس وقام بتزويجها من زوجها الثانى “ا .س”، “حسن النية “، فتمت الجريمة بناءً على هذا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المتهمة “ع .ك”، عامل، والذى أقر أن ابنته كانت متزوجة من “ف.س“، منذ يناير 2018 ، إلا أنه فوجئ بها أنها تزوجت من أخر وهو “أ.س”، بتاريخ 29 أبريل 2019 رغم استمرارية العلاقة الزوجية مع زوجها الأول.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الزوج الأول ” ف.س”، والذى أقر بالتحقيقات أنه تزوج من المتهمة بتاريخ 7 يناير 2018 وأنه قام بتطليقها بتاريخ 13 يونيو 2019 وأنه فوجئ أنها تزوجت من “أ .س” بتاريخ 29 أبريل 2019، أى قبل طلاقها منه بشهرين كاملين.

وخلال التحقيقات استمعت النيابة العامة إلى أقوال “ا .م”، موظف بنيابة الزيتون لشئون الأسرة ومأذون شرعي، وأوضح أنه القائم علي تزويج المتهمة علي زوجها الثانى “أ.س” بتاريخ 29 أبريل 2019، وذلك بأن حضرت المتهمة أمامه وقررت خلوها من الموانع الشرعية، و لم تقر بأن علاقتها الزوجية مع زوجها الأول ما زالت مستمرة.

من جانبها قررت النيابة العامة إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات، بتهمة تزوير محرر رسمى، والجمع بين زوجين.