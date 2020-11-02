قام وافد مصري بمنطقة الجابرية بدولة الكويت بإلقاء مبلغ تبلغ قيمته 8 آلاف دينار أي ما يعادل نصف مليون جنيه مصري أو 26 ألف دولار في صندوق القمامة عن طريق الخطأ .

حيث كان يضع المبلغ في كيس إلى جانب أكياس أخرى بها قمامة وأثناء أخذه لأكياس القمامة لوضعها في الصندوق الخاص بها لم ينتبه وأخذ معهم الكيس الذي يحتوي على النقود .

وعندما عاد لتفقد المبلغ في المنزل علم أنه قام برميه مع أكياس القمامة .. وبالعودة إلى مكان رميه لم يعثر عليه بعد أن قامت سيارة البلدية برفع كل الأكياس من الحاوية .

ثم قام بإبلاغ الشرطة بعد أن قدم صورة شيك صرفه واستلم به المبلغ كاش ووضعه بكيس راويا ما حدث له إذ قام وبطريق الخطأ برمي الكيس مع بقية الأكياس في الحاوية .

وتتحري المباحث الواقعة بعد تسجيل قضية لمعرفة صحة البلاغ .