مصري يتعرض للطعن أثناء سجوده في صلاة العشاء داخل المسجد

تعرض مصري للإصابة بطعنة نافذة في الظهر أثناء سجوده في صلاة العشاء بأحد المساجد في محافظة الإسماعيلية .

حيث قام المتهم بالدخول إلى المسجد وأثناء صلاة العشاء وسجود المجني عليه قام بطعنة في منطقة الظهر ثم فر هاربا .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم في الواقعة .. واعترف المتهم في التحقيقات أمام النيابة بقيامه بارتكاب الواقعة بحجة عدم انتظام المجني عليه في الصلاة وتحركاته أكثر من مرة أثناء الوقوف في الصلاة مما جعل المتهم يرغب في أن يؤدب المجني عليه فقام بطعنه .

وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات .