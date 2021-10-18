كشفت سيدة مصرية على تعرضها للاغتصاب من قبل زوجها وتصويرها عارية حتى يبتزها، وذلك بعدما علمت أنه تزوج 8 مرات “عرفي”.

وبحسب موقع “القاهرة24″؛ فإن “فرحة 22 عامًا” تعرضت للضرب من زوجها والتعنيف، وعاشرها دون رغبتها وصورها عارية، وحبسها في شقتها حتى لا تكشف أمام الناس أنه تزوج عرفيًا 8 مرات.

وأشارت إلى أنها تزوجت أول مرة وعمرها 17 عامًا ولكنها انفصلت، وتزوجت زوجها الحالي بعدما استدان أهلها، ولكن بعد شهرين بدأت المشاكل وحدث الطلاق بينهما.

وأضافت “فرحة”: أنها عندما علمت أنها حامل عادت لزوجها وبعد ولادة الطفل كان ضربها بالكرباج، وطلب مني أن يرد زوجته السابقة بحجة تربية أولاده منها، ثم اكتشفت أنه تزوج 8 مرات عرفي ولما كشفته صورني عارية ليبتزني”.