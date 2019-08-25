مصري يقتل زوجته أمام أطفاله الستة

تلقى قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة بلاغا من عامل يبلغ من العمر 43 سنة قام بقتل زوجته وأم أبنائه التى تبلغ من العمر 39سنة بعد مشاجرة حدثت بينهما .

حيث تفاجأ رجال قسم المباحث العامة لشرطة المرج بدخول رجل يحرر بلاغا عن نفسه يقول فيه إنه أقدم على قتل زوجته بسبب خلافات عائلية .

والتي قام على إثرها بإحضار سكين المطبخ وسدد لها عدة طعنات أمام أبنائهما حتى فارقت الحياة، .. ثم قام بالذهاب إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه .

وأفادت التحريات الأولية للواقعة أن الخلاف الذي حدث بين الزوجين والذي أدى إلى مقتل الزوجة كان بسبب خروج ابنتهما دون إذن لزيارة جدها في محافظة الشرقية .

وأضافت التحريات أن المتهم تشاجر مع زوجته عندما علم بخروج ابنته وتعدى عليها بسكين المطبخ أمام أطفالهما الستة في منزلهما .