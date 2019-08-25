الصفحة الرئيسية منوعات مصري يقتل زوجته أمام أطفاله الستة

مصري يقتل زوجته أمام أطفاله الستة

بواسطة -
0 61

تلقى قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة بلاغا من عامل يبلغ من العمر 43 سنة قام بقتل زوجته وأم أبنائه التى تبلغ من العمر 39سنة بعد مشاجرة حدثت بينهما .

حيث تفاجأ رجال قسم المباحث العامة لشرطة المرج بدخول رجل يحرر بلاغا عن نفسه يقول فيه إنه أقدم على قتل زوجته بسبب خلافات عائلية .

والتي قام على إثرها بإحضار سكين المطبخ وسدد لها عدة طعنات أمام أبنائهما حتى فارقت الحياة، .. ثم قام بالذهاب إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه .

وأفادت التحريات الأولية للواقعة أن الخلاف الذي حدث بين الزوجين والذي أدى إلى مقتل الزوجة كان بسبب خروج ابنتهما دون إذن لزيارة جدها في محافظة الشرقية .

وأضافت التحريات أن المتهم تشاجر مع زوجته عندما علم بخروج ابنته وتعدى عليها بسكين المطبخ أمام أطفالهما الستة في منزلهما .

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.