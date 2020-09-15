عثرت شرطة محافظة الجيزة المصرية على جثة سيدة خليجية مكبلة اليدين والقدمين داخل غرفة نومها.

ووفق صحف مصرية، (الإثنين)، تلقت الشرطة بلاغا من الجيران يفيد غياب سيدة تدعى «نفيسة»، تعود لدولة خليجية في العقد السادس.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى الشقة محل الواقعة، لتكتشف أن الجثة لا تحمل أي إصابات ظاهرة، ولا يوجد ما يدل على محاولات سرقة بالإكراه، ما يشير إلى أن الجاني المجهول دخل الشقة بطريقة مشروعة.

وفي وقت لم تكشف فيه الشرطة عن جنسية السيدة بعد، أبانت التحقيقات اختفاء حارس العمارة قبل يومين من الحادثة، ما يثير شكوكا حول ارتكابه الجريمة.