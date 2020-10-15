صرح مصدر أمني مصري أنه تم القبض على المتهمين بقتل مريم، فتاة المعادي، وهما اثنان من أصحاب السوابق، أحدهما من مصر القديمة والثاني من بولاق الدكرور.

وأضاف المصدر الأمني، أن المتهمين، وهما أقارب (أولاد خالة)، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بأسلوب خطف الحقائب باستخدام سيارة. أحدهما يقود السيارة “الميكروباص” ويقترب من الضحية، والآخر يقوم بخطف الحقيبة من المجنى عليها.

من جهتها، قالت النيابة العامة المصرية في بيان لها إنه في غضون الساعة السابعة مساء تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، مفاده وفاة المجنى عليها “مريم” البالغة من العمر 24 عاما في حي المعادي.

وأضافت النيابة أن شاهدا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة يستقلها اثنان، انتزع مرافق سائقها حقيبة المجنى عليها منها، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

مطالبات بإعدام قتلة “فتاة المعادي”

هذا وقد أطلق ناشطون حملة للمطالبة بتغليظ العقوبات واعدام منفذي جريمة قتل فتاة المعادي شارك فيها عدد من الفنانين المصريين.

اطالب باقصي العقوبه علي اي متحرش ..لا يوجد مبرر لا لبس و لا سلوك لا يوجد مبرر لمتحرش متوحش حيوان لا يوجد ابدا ..زعلانه علي النخوه و الرجوله اللي بتتلاشي من بعض رجال بلدي ..اللهم ارحمها يا رب و ارحمنا من هذا العبث ! — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) October 14, 2020

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مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الاعدام!!

مريم بنت مصريه لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب#حق_مريم_فين#فتاة_المعادي — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 14, 2020