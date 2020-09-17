كشف ” رشدي زكريا ” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن إهداء تذكرة سفر مدى الحياة لطفلة رضيعة تمت ولادتها على متن طائرة تابعة للشركة يوم الثلاثاء الماضي في الرحلة المتجهة من القاهرة إلى لندن .

وقال قائد الطائرة في تصريحات صحفية له إنه كان قد تلقى بلاغا من طاقم الضيافة بوجود راكبة يمنية تدعى ” هيام نصر ناجى دعبان ” على متن الطائرة جاءتها آلام الولادة وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية .

وهو ما جعله يقرر الهبوط إضطراريا في مدينة ميونخ الألمانية إلى أن السيدة كانت قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة في مطار ميونخ .

وتابع : ” الطائرة كان يوجد على متنها طبيب وهو من قام بتوليد السيدة بمعاونة الطاقم ” .. مشيرا إلى أن طاقم الضيافة يكون مدربا على إسعاف بعض الحالات الأولية والبسيطة .

وقال الطيار عمرو أبو العنيين أنه تم تقديم تذكرة سفر مدى الحياة على رحلات ميونخ من مصر للطيران .. وقدم الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الإحترافى مع هذه الحالة والظرف الإستثنائى .