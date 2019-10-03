“مصطفى أبو تورتة”.. عريس مصري يهرب من حفل الخطوبة ويأخذ معه قالب الحلوى!

كشفت فتاة مصرية قصة غريبة حصلت معها في حفل خطوبتها، وسردت أحداث إرتباطها بشخص يدعى مصطفى، وكيف هرب ​العريس​ وأهله وغادروا حفل ​الخطوبة​، بحجة أن خاله مريض، وأخذوا ​قالب الحلوى​ معهم.

وكتبت الفتاة في هذا الشأن قائلة، باللهجة المحلية: “والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم طب مش خالك عيان.. أخدتوا التورت معاكم ملبستنيش شبكة.. وقبل كل دا بأيام جالي البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسني كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت مجاش في بالي للحظة واحدة انه هيعمل فيا كدا”.

وأطلق المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي على العريس الهارب إسم “مصطفى أبو تورتة”، وانهالوا عليه بتعليقات ساخرة.