مظاهرات تجتاح جنوب إيران بسبب انتشار مفاجئ لمرض الإيدز

شهدت مدينة ” لردكان ” و مدينة ” بوير أحمد ” بجنوب إيران مظاهرات منذ عدة أيام واضطرابات وأحداث غاضبة من جانب المواطنين .

وجاء ذلك على خلفية إصابة عددا كبيرا من أهالي قرية ” جنار محمودي ” بمرض الإيدز .

والذين أرجعوا السبب في ذلك إلى تلقيح الإيرانيين بحقن قيل إنها ملوثة وأن الممرضين في المركز الصحي بالقرية قاموا باستخدام حقنة واحدة أو بعض الحقن المشتركة على عدد كبير من المواطنين أثناء سحب الدم لإجراء تحاليل طبية تتعلق بالإصابة بمرض السكري وضغط الدم وهو ما تسبب في حدوث تلك الكارثة الصحية .

وخرجت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام والتي تطالب بمحاسبة المسئولين وخاصة وزارة الصحة في انتشار الإيدز .

وذكر ناشطون إيرانيون أن غضب أهالي المدينة ناجم عن اتهام السلطات لهم بإقامة علاقات غير مشروعة تسببت بانتشار مرض الإيدز .. وأن مصادر في البرلمان قالت أن السبب هو انتشار الإدمان على المخدرات عن طريق الحقن في القرية .

ولذك طالب المحتجون من وزارة الصحة الاعتذار للأهالي والإعلان عن السبب الحقيقي لانتشار المرض في القرية .

وعملت قوات الأمن الإيرانية مع ازدياد حدة التظاهرات على استخدام العاز المسيل للدموع من أجل تفريقها وإيقافها .

وبحسب تقرير أذاعته فضائية الغد الإخبارية عن إصابة نحو 300 شخص على الأقل من بينهم أطفال بفيروس نقص المناعة البشرية .