ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من جانب بعض المتابعين عن وجود إبن ثان يدعى ” عصام ” للإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” غير إبنته ” سلمى ” من زوجته الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” .

وهو ما دفع معاذ العمري إلى الخروج لحسم الجدل حول هذا الأمر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام فكتب قائلا : ” الله رزقني بطفلتي الأولى إسمها سلمى وناس صار يناديني أبو سلمى وفي ناس بناديني أبو عصام من طول عمري على إسم والدي الله يطول بعمره وهالشي كثير ببسطني ” .

وتابع ساخرا : ” هون بدخل المحلل أبو العريف الحدق اللي كاشفني وأنه أنا عندي ولد إسمه عصام وأنا تاركه .. وصرت سامعها أكثر من مرة وبوصلني رسائل بتسألني وين عصام .. وينك يا عصام وينك يا بابا المحللين بسألوا عنك .. أبو العريف لازم ينقرض ” .