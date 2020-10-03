أثار مقطع فيديو متداول غضبا واسعا في السعودية، حيث ظهرت فيه فتاة بملابس مكشوفة وهي تتجول في شوارع مدينة جدة.
وأظهرت عدة مقاطع الفتاة بملابس اعتبرها العديد فاضحة خاصة أن صدرها وبطنها كانا مكشوفين، تارة في سيارة، وتارة أخرى وهي تتجول مع صديقتها في الشارع العام.
وعبر مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال وسم “متعرية جدة”، عن غضبهم مما اعتبروه وقاحة الفتاة، وتباهيها بالفعل الذي تقوم به على مرآى من الجميع، في دولة ذات مجتمع محافظ، مطالبين بالقبض عليها ومحاسبتها.
محرر الموضوع وكاتبه اصابته الصدمة ، فكتب العنوان : معترية جدة بدل ما يكتب متعرية جدة !!!! يا سيدي ولا تهتم فياما راح نرضع من المشلحات السعوعيات غصبا عنا في هذا الزمن ، وكلو صار مكشوف
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