أثار مقطع فيديو متداول غضبا واسعا في السعودية، حيث ظهرت فيه فتاة بملابس مكشوفة وهي تتجول في شوارع مدينة جدة.

وأظهرت عدة مقاطع الفتاة بملابس اعتبرها العديد فاضحة خاصة أن صدرها وبطنها كانا مكشوفين، تارة في سيارة، وتارة أخرى وهي تتجول مع صديقتها في الشارع العام.

#متعريه_جده#سالفه_الهاشتاق

هاشتاق صعد للترند لظهور فتاه متعريه بمدينه جده

لا حول ولا قوه الا بالله pic.twitter.com/KP6Y56l8u5 — رفع هاشتاق ترند (@abualward2020) October 2, 2020

وعبر مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال وسم “متعرية جدة”، عن غضبهم مما اعتبروه وقاحة الفتاة، وتباهيها بالفعل الذي تقوم به على مرآى من الجميع، في دولة ذات مجتمع محافظ، مطالبين بالقبض عليها ومحاسبتها.