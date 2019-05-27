معجزة العصر.. شاهد : ما توصل إليه الخبراء لإطالة عُمر الفاكهة وحمايتها من التعفن!

توصل نخبة من الخبراء إلى الطريقة الأمثل لإطالة عُمر الفاكهة وحمايتها من التعفن، وذلك عن طريق مواد طبيعية يتم استخلاصها من لب وبذور الفواكه، حيث أثبتت التجارب فعاليتها دون وجود أضرار.

ونقلاً عن صحيفة “ديلي ميل”، فإن الطريقة الجديدة عبارة عن طلاء يتم استخلاصه ومعالجته من بذور الفاكهة قبل أن تُطلى به الثمرة المستهدفة، حيث يمكن للفاكهة أن تظل طازجة وصالحة للتناول لمدة تصل إلى ثلاثة أضعاف المدة المقرر تناولها فيها.

وأوضح الخبراء أن الطلاء الذي يُوضع على ثمار الفاكهة يُشكل حاجزًا طبيعيًا للأكسجين والرطوبة داخل الثمرة ،وهو ما يمكّن محلات الفاكهة من الحفاظ على ثمارهم، دون الحاجة إلى المواد البلاستيكية الضارة، والتي ينتج عنا الكثير من المخلقات والنفايات.



وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية قد وافقت على استخدام الطلاء الطبيعي الذي يُسمى “Apeel” على ثمار الفاكهة، للحد من النفايا المنتشرة حول العالم، حيث كانت بريطانيا أولى الدول التي رحبت بها.

ويقول الدكتور “روجرز” : ” إنها بالفعل طفرة العصر ضد إهدار الثمار، خاصةً وأنها من مواد طبيعية كالدهون المشتقة من النباتات والجليسروليبيدات الموجودة في بذور من الفاكهة، ويتم التخلص منها بالماء عند تناول الثمار”.

وأضاف : ” هذه الطريقة هي الحل الأمثل لإطالة عُمر الفاكهة بالنسبة للمزارعين والموردين وتجار التجزئة،وسوف تقلل من الخسائر المادية الباهظة “.