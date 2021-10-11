كشف الجراح العالمي ” هشام عاشور ” في تصريحات صحفية له عن تطورات الحالة الصحية للإعلامية المصرية ” إيمان الحصري ” بعد خضوعها لعملية جراحية في ألمانيا منذ أيام .

وذلك بعد تدهور حالتها الصحية عقب إجرائها لعدة عمليات جراحية في مصر خلال الأشهر الماضية لمعالجة الخطأ الطبي الذي تعرضت له في عمليتها الأولى وتسببت في حدوث مضاعفات صحية خطيرة لها .

فقال الجراح هشام عاشور أن العملية التي أجرتها إيمان الحصري في الأيام الماضية نجحت بنسبة 100% والتي أجراها لها فريق طبي على أعلى مستوى بألمانيا والمكون من 5 أطباء واستغرقت 6 ساعات .

واعتبر عاشور أن نجاح العملية أشبه بالمعجزة الطبية التي حدثت وذلك بالتكنيك الذي تم استخدامه في العملية .. وأشار إلى أن أحد الجراحين الكبار بألمانيا اعتذر للإعلامية المصرية بالنيابة عن أطباء العالم بسبب الأخطاء التي تعرضت لها .

وعلق على ذلك قائلا : ” فخور بالطب والعلم في مصر لكننا ذهلنا من كمية الأخطاء والاختلاطات والمضاعفات التي حدثت لها في العمليات السابقة لدرجة أن أحد الجراحين الكبار في ألمانيا اعتذر لها بالنيابة عن أطباء العالم بسبب الأخطاء الفادحة التي تعرضت لها ” .

وعن الوضع الصحي الحالي للإعلامية إيمان الحصري أكد الجراح هشام عاشور على أنها في حالة جسدية ونفسية ومعنوية جيدة وفي تحسن يومي وتخضع لمتابعة طبية دقيقة .