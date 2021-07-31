أعرب الداعية الإسلامي ” معز مسعود ” عن استيائه وإنزعاجه من تصرفات بعض الأشخاص الذين يقومون بالتقاط صور له ولزوجته وأولادهما بغير علمهم أثناء سيرهم في الأماكن العامة .

حيث أشار معز مسعود إلى أن هؤلاء الأشخاص دائما ما يلتقطون صورا له ولعائلته من الخلف من ظهورهم أثناء سيرهم مؤكدا على أنه يتمنى أن يفعل معهم نفس الشئ لكي يرى ردود أفعالهم .

فكتب في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : ” بالنسبة للناس اللي بيحبوا يصوروني ومراتي وولادنا من ورا ضهرنا كل شوية نفسي لما أفضى أعمل paparazzi شوية وأصوركم بنفس الطريقة عشان أشوف ردود أفعالكم .. إيه رأيكم ” .