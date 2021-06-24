كشف موقع ” سرايا الإخباري الأردني ” عن واقعة غريبة شهدت إقدام عروس بالتعدي على زوجها وضربه بعد مرور يوم واحد على زفافهما بالعاصمة الأردنية عمان .

وتأتي تفاصيل الواقعة حيث هدد العريس زوجته بأنه سيقوم بضربها في حال تأخرت على تحضير وجبة الغذاء .. وهو ما لم تتقبله العروس التي تحمل الحزام الأسود في الكاراتيه وبادرت هي بضربه وتسببت له بجروح مختلفة في جسده .

ثم قام العريس بعد ذلك بإبلاغ عائلته بما حدث لتجتمع العائلتين ويتطور الأمر ليصل إلى مشاجرة بينهم والضرب في الشارع حتى تدخل المارة والجيران لإنهاء ذلك وقام الزوج بطلاق زوجته .