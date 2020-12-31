تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا أثارت الكثير من الجدل لطالب مصري يؤدي امتحانه بفناء المدرسة إلى جانب دورة المياه على الرغم من إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وخرج والد الطالب في منشور له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” لبيان ملابسات هذه الصور حيث اتهم إدارة مدرسة ” نجيب محفوظ التجريبية للغات ” بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية رغم إصابته بكورونا .

وأكد الأب على إنه أبلغ إدارة المدرسة بإصابة نجله بالفيروس وعدم تمكنه من حضور الامتحان إلا أنهم أخبروه بضرورة حضوره للامتحان حتى لو كان مصابا بكورونا وإلا سوف يعتبر راسبا .

وأضاف ولي الأمر أن الطالب انصاع لقرار المدرسة وفوجئ بقيامهم بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن ( مقعد وتختة ) في الفناء بجوار دورات المياه .. وأن جميع المعلمين في المدرسة رفضوا تسليم ورقة الامتحان للطالب خوفا على أرواحهم وقاموا بتصويره أثناء جلوسه في الفناء ونشروا صوره على فيس بوك ” .

وعلى الجانب الآخر أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة .

وصرح مدير المديرية بأن لجنة التحقيق ستزور المدرسة اليوم الخميس لسماع أقوال جميع الأطراف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين .