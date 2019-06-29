مغربية تقطّع رضيعها وترميه في الصرف الصحي

اعتقلت الشرطة ال​مغربية​ مواطنة في الـ 28 من عمرها، بتهمة قتل رضيعها وتقطيعه ورميه في شبكة الصرف الصحي، داخل مدينة ​تاوريرت​ في الجنوب.

واكتشفها أحد العمال، مساء أمس الجمعة، حين كان يحاول تنظيف البئر المغلق في حي التقدم، واكتشف أن السبب وجود قدم صغيرة عالقة فيها.

وعلى الفور أبلغ الشرطة ومصلحة الوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى المكان وتجمهر العديد من السكان حولهم.

وفي التحقيقات الأولية تم الوصول إلى المشتبه بها واعتقالها، ويجري حاليًا التحقيق معها حول دوافع جريمتها، وإن كان يرجح أنها فعلت ذلك خوفًا من افتضاح حملها غير الشرعي.