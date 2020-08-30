علقت الإعلامية المصرية ” مفيدة شيحة ” خلال تقديمها لحلقة من برنامجها ” الستات مايعرفوض ما يكدبوا ” على لقاء الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” بالفنانة اللبنانية ” فيروز ” .

حيث أشارت إلى أن هذا اللقاء هو شئ يدعو للفخر لأي شخص يقابل السيدة فيروز .. إلا إنها أعربت عن عدم إرتياحها للإهتمام الزائد بلبنان من جانب الرئيس الفرنسي منذ إنفجار مرفأ بيروت .

فقالت مفيدة شيحة : ” فكرة إن هو هيقابل فيروز فهي قامة كبيرة وحاجة تشرف أي حد .. فكرة إن ماكرون نفسه مهتم اليومين دول ببيروت هي دي اللي أنا مش بالعاها أوي .. يعني أنا حابة إن هو آه يروح يزور فيروز يقف في وسط الناس ويدي مساعدات ده المطلوب وده الواجب ” .

وتابعت : ” أكتر من كده أنا مش هتكلم في السياسة لإني مليش علاقة بالسياسة بس أنا مش بالعة الإحساس ده مش بالعة الود الود الشوق الشوق اللي حصل مرة واحدة ده من ماكرون للبنان ” .