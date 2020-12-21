كشفت صحيفة ” موسكوفسكي كومسوموليتس ” عن مصرع عالم روسي بارز يدعى ” ألكسندر ساشا كاجانسكي ” يبلغ من العمر 45 عاما في ظروف غامضة .

وذلك بعد العثور على جثته إثر سقوطه من نافذة منهارة في شقته الواقعة في الطابق الرابع عشر من بناية بمدينة سان بطرسبرغ الروسية .

وأشارت الصحيفة إلى أن كاجانسكي وجد في جسده آثار لطعنات يعتقد بأنها نتيجة شجارا وقع قبل سقوطه من نافذة الشقة وأنه كان يرتدي ملابسه الداخلية .

وتقوم الشرطة في الوقت الحالي بالتحقيق في الحادث بإعتبار إنه جريمة قتل محتملة .

يذكر أن ألكسندر ساشا كاجانسكي كان متعاونا مع الجامعة الاسكتلندية ويعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا .