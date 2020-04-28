كشفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء عن إيقاف شرطيا عن العمل بشكل مؤقت على خلفية قتله للاجئ سوري يدعى ” علي العساني ” يبلغ من العمر 19 عاما.

وذلك بعد هروب على العساني من نقطة تفتيش في ولاية أضنة جنوب البلاد .

وقالت ولاية أضنا في بيان لها أنه بعد هروب اللاجئ السوري قامت عناصر الشرطة التركية بإطلاق النار عليه لعدم امتثاله لأوامرها .

مما تسبب في إصابته بطلقة نارية عن طريق الخطأ أدت إلى مقتله بعد أن فشلت محاولات إنقاذه في المستشفى التي نقل إليها .

وأضاف البيان أن الشرطي الذي تسبب في مقتل علي العساني تم توقيفه عن العمل فيما تتواصل التحقيقات القضائية والإدارية بالقضية .

ووفقا لوسائل إعلام سورية أن الشاب السوري كان قد هرب من الشرطة لمخالفته إجراءات حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما الذي تفرضه السلطات التركية بسبب فيروس كورونا .

وأثارت تلك الواقعة الكثير من الجدل والغضب بين متابعي مواقع التواصل الإجتماعي فانطلق هاشتاج ” أين قتلة علي ” .

الذي عبروا من خلاله عن استيائهم مما حدث وتعامل الشرطة مع ذلك الشاب بالإضافة إلى رؤيتهم بأن العقوبة التي وقعت على الشرطي لا تتناسب مع ما حدث .. فيما شكك بعض النشطاء في الرواية الرسمية للحادث مطالبين بالعدالة للقتيل .

الشرطة التركية تقتل شاب #سوري بدم بارد بسبب هروبه من نقطة تفتيش لأنه خرج وقت ساعات الحظر وهروبه كان بسبب خوفه من الغرامة المالية .. !! #تركيا pic.twitter.com/Yd8qtOXcoS — ماجد المالكي (@MAJEDALMALKI16) April 28, 2020

علي العساني شاب سوري يبلغ 19 عاماً قتل على يد الشرطة التركية لمخالفته " إجراءات التفتيش "!

المخالفة الوحيدة التي ارتكبها علي هو سوريته فقط، دمنا مستباح من القريب والبعيد. لو كان تركياً لما تجرأ عناصر الشرطة على غرز رصاص الغدر في صدره. إلى رحمة الله ياعلي.. pic.twitter.com/zQyTLwx4UH — وائل عبد العزيز | Wael Abdulaziz (@waelwanne) April 27, 2020