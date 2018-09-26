مقتل مدير كهرباء بالسعودية بطريقة بشعة على يد عامل فليبيني

لقي مدير كهرباء جزر فرسان في منطقة جازان جنوب السعودية، أحمد نسيب، الأربعاء، حتفه طعنا بهجوم عامل فلبيني، وإصابة عاملين، فيما تباشر الجهات الأمنية السعودية الحادثة.

وتشير المصادر إلى إصابة الفلبيني ووفاته بعد مقاومته لرجال الأمن.

وخلال دقائق من الحادثة، تسربت صور من موقع الجريمة، وتصدر هاشتاغ #مقتل_مدير_كهرباء_فرسان تويتر السعودية.

من جهتها، أكدت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في “تويتر”: “أنها تأسف لما تعرض له أحد منسوبي الشركة، وعامل تابع لأحد المقاولين في فرسان من اعتداء أدى إلى وفاتهما، رحمهما الله، و الشركة تعزي ذويهما، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل. ويتم العمل مع الجهات الأمنية لمباشرة هذا الحادث الأليم”.