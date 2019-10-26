مقطع فيديو أثار الجدل لراقصة منتقبة في السعودية

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو لفتاة ترتدي الزي السعودي التقليدي وهو العباءة السوداء والنقاب وتقوم بالرقص بين مجموعة من الشبان والفتيات في أحد الأماكن ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية .

ويوثق مقطع الفيديو تجمع الشباب والفتيات حول الفتاة وهي ترقص بكل حماس واحترافية على أنغام الموسيقى .

وأثار الفيديو الكثير من الجدل بين المتابعين الذين انقسموا بين مدافعا عنها بإنها لم تسىء لأحد برقصها وإن جميع الموجودين في المكان جاءوا بإرادتهم لمشاهدة فعاليات ترفيهية وفنية متنوعة .

أما المعارضون لها فجاءت تعليقاتهم مهاجمة إياها بعدم احترامها لمكانة الزي الذي ترتديه ومخالفتها لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ وإنها تستحق العقوبة العقوبة تحت لائحة الذوق العام والتي تتضمن بنودا حول احترام العادات والتقاليد .

فجاءت بعض التغريدات المهاجمة لها مثل : ” قمة البجاحة والرخص فعلا قاعدين نعيش أسوء فترة زمنية علينا خصوصا جيلنا .. حرب بين أصحاب الصحوة وبين الليبراليين وضعنا بين ملتزمين متشددين فاهمين كل شيء حرام وبين اللي فاهمين الحرية والإنفتاح والتطور بشكل غلط ومتدني ورخيص جدا .. للأسف الدين الوسطي الصحيح ضاع بينهم ” .

#الذوق_العام

قمة البجاحه والرخص فعلاً قاعدين نعيش أسوء فتره زمنيه علينا خصُوصاً جيلنا حرب بين أصحاب الصحوه وبين الليبراليين، وضعنا بين ملتزمين متشددين فاهمين كل شيء حرام وبين اللي فاهمين الحُريه والإنفتاح والتطور بشكل غلط ومُتدني ورخيص جداً، للأسف الدين الوسطي الصحيح ضاع بينهم. pic.twitter.com/Jvk3FOQgmc — Sharefah Alotaibi💎 (@sharefah__al) October 26, 2019

وأيضا : ” اتمنى معاقبتها هي والمصور .. ما تراه في هذا المقطع هو تلوث بصري ” .. و : ” أشهد بالله أنها أساءت لسمعة الوطن وسمعة بنات الوطن وللنقاب ولتربية والديها ” .