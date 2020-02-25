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مقطع فيديو راقص ل ” شام الذهبي ” إبنة أصالة يثير الانتقادات

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ل ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” أثار الجدل والانتقادات بين المتابعين .

حيث ظهرت شام الذهبي في مقطع الفيديو وهي في المنزل وتقف أمام شاشة التليفزيون وترقص على أنغام الموسيقى بخطوات عفوية وسريعة .

وتفاعل المتابعون على الفيديو بتعليقاتهم التي انقسمت بين من أبدوا إعجابهم بروحها المرحة وبين من رأوا إنها لا تتمتع بخفة الظل ساخرين منها .

فجاءت التعليقات مثل : ” من وين بدها تجيب خفة الظل ” و ” ظرافة الله يحرمنا منها فعلا ” و ” اقسم بالله فكرتها ملبوسة ” و ” دمها تقيل ” و ” عايشين في عالم غيرنا ” و ” حقيقي العقل نعمة ” .

 

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