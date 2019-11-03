مقطع فيديو لنساء داعشيات يبكين على مقتل البغداداي .. والداعية ” وسيم يوسف ” يعلق : ” حينما ينطق التخلف “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو لمجموعة من النساء المواليات لتنظيم ” داعش ” الإرهابي يوثق ردة فعلهن بعد علمهن بخبر تصفية ” أبو بكر البغدادي ” زعيم التنظيم الذي قتل منذ عدة أيام على يد القوات الخاصة الأمريكية .

ويظهرن النساء في مقطع الفيديوالذي سُجل على ما يبدو في أحد المخيمات الخاصة باحتجاز عناصر” داعش” وعائلاتهم في شمال سوريا وهن يبكون على ما حدث لأبو بكر البغدادي ويتعهدون باستمرار القتال في سبيل الله على حد قولهم وأن الأمر لم ينتهي بمقتل البغدادي .

وتقول إحدى النساء وهي متأثرة بشدة : ” الرسول صل الله عليه وسلم مات ولم ينته الإسلام ولم ينته القتال في سبيل الله .. إذا تفرحون بقتل أبوبكر فهناك اسوة لأبو بكر بإذن الله تعالى ” .

ليخرج خطيب مسجد الشيخ زايد في أبوظبي الداعية ” وسيم يوسف ” بإعادة نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” يوم أمس السبت معلنا عن إنزعاجه ورفضه لما جاء به .

فكتب في تعليقه علي مقطع الفيديو قائلا : ” حينما يلبس العقل النقاب .. وليس الوجه .. حينما يملك التطرف لسانا .. حينما ينطق التخلف ” .