انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للأمير ” الوليد بن خالد بن طلال ” المعروف بإسم ” الامير النائم ” لدخوله في غيبوبة منذ 15 عاما .

وظهر الوليد بن خالد بن طلال في مقطع الفيديو وهو يقوم برد فعل مفاجئ وللمرة الأولى منذ دخوله في الغيبوبة حيث قام بتحريك أصابعه ثم يده فيما بدا أنه نوع من الاستجابة .

وبدا في الفيديو شخص يطلب منه رفع إصبعه ليقوم بذلك ثم يعاود الطلب منه مرة أخرى لرفع كفه بصورة أعلى فيستجيب لذلك .

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال كان قد تعرض لحادث سير في عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين .

واختلفت التشخيصات الطبية لحالة الأمير النائم وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة .

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى .

فيديو الأمير النائم

بعد 15 عاما قضاها في غيبوبة … الأمير النائم الوليد بن خالد يحرك يده …

اللهم ردّ له عافيته كما رددت البصر ليعقوب وكما بقدرتك انجبت مريم من غير زوج وأخرجت يونس من بطن الحوت وحملت زوجة ابراهيم عليه السلام وهي عقيم …

يا رحمن يارحيم نسألك برحمتك أن تشفيه pic.twitter.com/QSeOOaKLkw — يحيى الغماري (@yahyaalghamri) October 19, 2020